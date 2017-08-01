Около 90% котельных в Николаеве изношены

01.08.17 10:09Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Гарантийный срок котельных областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» истек около 15 лет назад. Таких «просроченных» агрегатов в Николаеве насчитывается около 90%, поэтому сотрудники предприятия каждый сезон проводят гидравлические испытания котельных, чтобы предотвратить аварии.

Как сообщает издание "Новостной Николаев", об этом рассказал главный инженер ОКП Кирилл Куприй. Куприй отметил, что в котельной, которая обслуживает микрорайон Намыв, установлены три котла, мощностью по 10 Гигакаллорий. По словам главного инженера предприятия, данным котлам около 40 лет, при том, что их гарантийный срок составляет 25 лет.

Этим котлам лет по 40. На данный момент они находятся не в плачевном состоянии, но требуют замены. Те части котла, которые выходят из строя, мы меняем для того, чтобы спокойно в отопительный сезон можно было отработать на этих котлах, — сказал Куприй.

Как стало известно, в следующем году за счет Мирового банка планируется реконструкция данной котельной. Из трех котлов планирует поменять один – установить импортное оборудование, на остальных двух котлах будут заменены горелочные устройства на более эффективные. Куприй подчеркнул, что около 90% всех установок «Николаевоблтеплоэнерго» изношены и требуют замены.

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