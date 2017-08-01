Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес "Николаевводоканал" сообщает, что из-за аварийно-ремонтных работ возможно временное прекращение водоснабжения по нескольким адресам. Отключены будут дома по адресам: ул. Нагорная, 22; ул. Севастопольская, 5, пер. Корабельный, 16-А; ул. Никольская, 29; ул. Московская, 65; ул. Даля, 12. Также будут проводиться работы на насосной станции микрорайона Кульбакино. Информирует Новостной Николаев Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама