Сегодня вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков отопления и воды

1 августа закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады Голос України и вступает в силу на следующий день после опубликования.

В Украине вступил в силу закон о коммерческом учете услуг по поставке тепловой энергии и водоснабжения. Закон предусматривает обязательство операторов внешних инженерных сетей (теплосети, водоканалы) оборудовать 100% жилых домов подомовыми узлами учета (тепловой энергии, воды).

Согласно положениям документа, оборудование подомовыми узлами учета нежилых помещений должно быть выполнено в течение года с даты вступления закона в силу, то есть до августа 2018 года.

При этом оборудование жилых домов приборами учета теплой и холодной воды должно закончиться через 2 года после вступления закона в силу, то есть до августа 2019 года.

Предусматривается, что затраты на оборудование зданий домовыми узлами учета, понесенные оператором внешних инженерных сетей, возмещаются потребителями соответствующих коммунальных услуг в таком здании путем уплаты взноса за установление домового узла учета.

Кроме того, в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показаний домового прибора учета.

Закон запрещает присоединение к внешним инженерным сетям построенных зданий, не оборудованных приборами учета согласно его требованиям.