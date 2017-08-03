В Николаеве модернизируют 32 котельные Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках подготовки к отопительному периоду. 2017 - 2018 годов продолжает работу по реконструкции котельных и изоляции воздушных сетей отопления в Николаеве. По словам главного инженера ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Кирилла Куприя, до конца нынешнего года планируется модернизировать 32 котельные, закупить новые котлы и заизолировать около 26 километров сетей. Так, ремонт, который проводится за счет финансирования от Мирового банка даст возможность сэкономить затраты газа и прослужить трубам еще 20 - 25 лет. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения горсовета. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама