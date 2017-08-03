20.07.17 19:403570
В Николаеве модернизируют 32 котельные
|03.08.17 16:30
|61
|0
Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках подготовки к отопительному периоду.
Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках подготовки к отопительному периоду.
2017 - 2018 годов продолжает работу по реконструкции котельных и изоляции воздушных сетей отопления в Николаеве.
По словам главного инженера ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Кирилла Куприя, до конца нынешнего года планируется модернизировать 32 котельные, закупить новые котлы и заизолировать около 26 километров сетей. Так, ремонт, который проводится за счет финансирования от Мирового банка даст возможность сэкономить затраты газа и прослужить трубам еще 20 - 25 лет. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения горсовета.