В Николаеве модернизируют 32 котельные

03.08.17 16:30Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках подготовки к отопительному периоду.

2017 - 2018 годов продолжает работу по реконструкции котельных и изоляции воздушных сетей отопления в Николаеве.

По словам главного инженера ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Кирилла Куприя, до конца нынешнего года планируется модернизировать 32 котельные, закупить новые котлы и заизолировать около 26 километров сетей. Так, ремонт, который проводится за счет финансирования от Мирового банка даст возможность сэкономить затраты газа и прослужить трубам еще 20 - 25 лет. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения горсовета.

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