В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

03.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

После длительной эпопеи с судебными процессами, которая на несколько лет погрузила самый большой парк города в анабиоз, он вновь становиться безопасным и посещаемым местом отдыха горожан.

Постепенно территория парка становиться удобнее и чище, передает Свідок. info. Вдоль аллей установлено 80 скамеек и 82 урны. 4 раза в неделю по графику : понедельник, четверг, субботу, воскресенье проводится уборка дорожек и очистка урн. В 2015 году провели значительные работа по омолаживанию зеленого фонда парка.

Уже в этом году на кронированных деревьях сформировалась зеленая масса, которая имеет нормальный эстетический вид, что продлило жизнь старых деревьев. Из молодой поросли с 2016 года начали формировать обновление зеленого фонда парка. Сухие и упавшие стволы почти уже убраны, непроходимые заросли, усилиями подрядной организации постепенно расчищаются и уже видны зеленые "этажи". Потерянные среди густой поросли деревьев кусты магонии поддуболистной, теперь стали более заметны. Сейчас перешли на расчистку территории за Аллеей Славы.

42 га парка - это лишь та территория, которая находится в коммунальной собственности и соответственно теперь имеет бюджетное финансирование на обслуживание. Но вся территория зеленых насаждений значительно больше и часть ее занимает береговая зона которая никем не обслуживалась. В июне месяце ТОВ "Проектбудсервис-Юг" совместно с департаментом ЖКХ выступили с социальной инициативой и установили 10 бочек для мусора. Они находятся друг от друга в зоне видимости. Но к сожалению, пока, привычка бросать остатки пикников в бочку, а ни рядом с ней не выработалась. Поэтому, уборщикам парка приходиться практически ежедневно подбирать мусор и на этой территории. Надеемся, что чистота парка, которую поддерживают работники предприятия будет вызывать ответную реакцию горожан- поддерживать этот порядок.

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