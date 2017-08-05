Горожанам объяснили про освобождение от налогов НДС операций по реализации объектов нового жилья

05.08.17 09:22Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В соответствии с подпунктом 197.1.14 пункта 197 статьи 197 Кодекса операции по реализации нового жилья (объекта жилищного фонда) после оформления правоустанавливающих документов на предприятие — застройщика, освобождаются от налогообложения, кроме их первой поставки.

Первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает:

а) первую передачу готового нового жилья (объекта жилищного фонда) в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика;

б) первая продажа реконструированного или капитально отремонтированного жилья (объекта жилищного фонда) покупателю, который является лицом, иным, чем собственник такого объекта на момент вывода его из эксплуатации (использования) в связи с такой реконструкцией или капитальным ремонтом, или поставки услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) на такую ​​реконструкцию или капитальный ремонт за счет заказчика.

Следует отметить, что освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке жилья, кроме его первой поставки, не ограничивается исключительно операциями с дальнейшей поставки жилья физическим лицам, а распространяется и на операции по поставке жилья юридическим лицам.

Об этом сообщают Известия Николаевские

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