22.07.17 12:055980
Горожанам объяснили про освобождение от налогов НДС операций по реализации объектов нового жилья
|05.08.17 09:22
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В соответствии с подпунктом 197.1.14 пункта 197 статьи 197 Кодекса операции по реализации нового жилья (объекта жилищного фонда) после оформления правоустанавливающих документов на предприятие — застройщика, освобождаются от налогообложения, кроме их первой поставки.
В соответствии с подпунктом 197.1.14 пункта 197 статьи 197 Кодекса операции по реализации нового жилья (объекта жилищного фонда) после оформления правоустанавливающих документов на предприятие — застройщика, освобождаются от налогообложения, кроме их первой поставки.
Первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает:
а) первую передачу готового нового жилья (объекта жилищного фонда) в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика;
б) первая продажа реконструированного или капитально отремонтированного жилья (объекта жилищного фонда) покупателю, который является лицом, иным, чем собственник такого объекта на момент вывода его из эксплуатации (использования) в связи с такой реконструкцией или капитальным ремонтом, или поставки услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) на такую реконструкцию или капитальный ремонт за счет заказчика.
Следует отметить, что освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке жилья, кроме его первой поставки, не ограничивается исключительно операциями с дальнейшей поставки жилья физическим лицам, а распространяется и на операции по поставке жилья юридическим лицам.
Об этом сообщают Известия Николаевские