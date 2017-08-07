Как платить за воду меньше: важные советы и новые правила учета

Президент Петр Порошенко недавно подписал Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг".

На каждом многоэтажном доме должны поставить счетчик, в том числе, на воду. Украинцы будут платить не только по показателям квартирного счетчика, но и оплачивать часть потерь внутри дома. В некоторых домах таких потерь вовсе нет, в то время как в других многоэтажках "теряются" десятки кубометров, и всем жителям таких домов придется за это платить. Потери могут быть связаны с порывом труб, незаконными подключениями к системе. Кроме того, чувствительность некоторых квартирных счетчиков не учитывает небольшие протечки смесителей.

Как уже писал сайт "Сегодня", после вступления нового закона в действие каждая квартира, как и раньше, за воду будет платить по индивидуальному прибору учета – то есть по счетчику в квартире. Но счетчики будут стоять на каждом доме, и если окажется, что сумма всех показаний в квартирах меньше, чем показания домового счетчика, разницу придется компенсировать.

Как не переплачивать за воду

Украины тратят "впустую" сотни литров питьевой воды, отмечает эксперт в сфере энергоэффективности Анна Шумейко. Еще несколько лет назад норматив потребления питьевой воды на одного украинца был около 260 литров, в то время как в Германии потребляют 105, а в Чехии – 125 литров на человека. В 2014 году норматив потребления в Украине сократили до 4 кубометров в месяц (это примерно 140 литров на день). Именно на норматив насчитывается субсидия и по нему платили украинцы в домах без счетчиков. Подорожание воды и строгий учет использованных кубометров заставили многих украинцев задуматься об экономии. Как считают эксперты, поменяв свои бытовые привычки, можно не только значительно сократить суммы в платежках, но и сохранить питьевую воду.

Начать можно с простого. Например, включать кран только когда пользуетесь водой. "Многие просто открывают кран утром и умываются. Чистят зубы, мылят лицо – а вода-то уходит. И с посудой та же ситуация – воду не используют, а кран открыт", – делится своими наблюдениями киевлянка Оксана. Самые простые методы экономии, считает Анна Шумейко, позволят за год экономить сотни гривен.

Еще один способ тратить меньше воды – установить водосберегающие насадки-аэраторы на смесители. Обычный кран может пропускать до 16 литров воды в минуту, а кран с аэратором – 3-4 литра в минуту. С таким аэратором можно мыть посуду, умываться и даже принимать душ.

Следующий шаг "модернизировать" сливной бачок. Следует поменять сливной бачок в туалете на тот, который использует меньше воды. Для этого можно приобрести специальный бачок с энергосберегающей системой, которая контролирует подачу воды, или же просто установить в бачок наполненную водой пластиковую бутылку – это поможет уменьшить объем воды в бачке. Правда, сэкономить благодаря такому решению удастся немного.

Новая бытовая техника с высоким классом энергоэффективности. Стиральная машина с классом энергопотребления А+ и выше поможет сэкономить за месяц десятки литров воды. Также стиральную машину стоит заполнять полностью, но не перегружать, так как это увеличивает потребление электричества.

Также эксперты советуют тем, кто хочет экономить, принимать душ, а не ванну. Принимая душ в течение пяти минут, расходуется максимум 100 литров воды, а для наполнения ванны необходимо более 200 литров.

Что почем

По действующим тарифам, принять ванну в Украине можно в среднем за 25 гривен (в зависимости от объема ванны и конкретного тарифа поставщика), а душ – всего за четыре гривни. Утренняя гигиена может обойтись в две гривни. Отметим, тарифы на воду во всех городах разные. Стоимость воды зависит от инфраструктуры и экономики предприятия. К слову, из-за сокращения потребления воды некоторым поставщикам пришлось просить Нацкомиссию повысить тарифы. Чем больше воды продается, тем легче окупить работу предприятия. Еще одна причина для подорожания – рост зарплат. Напомним, с первого января зарплата украинцев должна быть не менее 3200 гривен. Предприятиям пришлось пересмотреть фонд заработной платы, а дополнительные расходы заложить в новых тарифах.

При этом заработные платы, по информации НКРЭКУ, самая большая статья расходов. К примеру, если украинец потратил на холодную воду 100 гривен, 38,2 гривни уйдут на зарплаты сотрудникам местного "водоканала", 27,4 гривни потратят на свет (насосы работают на электроэнергии), 21,2 гривни – на банковские услуги, проверку счетчиков, 70 копеек – на погашение процентов по кредитам, 4,5 гривни – на ремонт, 6,5 гривни – на амортизацию и 1,5 гривни на налоги и сборы.