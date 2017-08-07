Как получить деньги за экономию по коммуналке

У украинцев, имеющих субсидии на оплату жилкомуслуг, но не использующих их в полном объеме, осталось меньше месяца, чтобы воспользоваться своим правом на получение "живых" денег за экономию энергоресурсов.

Об этом напомнил вице-премьер Павел Розенко. В Минсоцполитики советуют субсидиантам поспешить — времени осталось до 1 сентября.

ЧТО ПОЛОЖЕНО. По информации Кабмина, в списки для получения денежной компенсации за экономию включены около 2 млн человек. То есть каждая третья семья может получить от государства 700 грн при экономии не менее 100 куб. м газа и 135 грн при экономии не менее 150 кВт*ч "тока", но только при условии, что он используется для обогрева жилья, а не для для его освещения. Если сэкономлено меньше, то сумма выплаты пропорционально снизится, а вот экономить больше нормативов смысла нет — на сумме компенсации это не отразится.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ. Как разъяснил Розенко, тем, у кого есть экономия, обращаться нужно в подразделение Минсоцполитики по месту жительства. "Из 1580 предприятий, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению, уже 1550 подали органам соцзащиты населения списки (потребителей, у которых есть переплата. — Авт.)", — сказал Розенко. Все, кто обратится в органы соцзащиты с заявлением и будет в списках, должны написать заявление на получение компенсации. Пока за деньгами, по данным Минсоцполитики, обратились менее половины тех, кому она положена, — около 800 тыс. чел.

"У нас дома установлено электроотопление. Как пенсионеры, мы с мужем получаем субсидию, но полностью ее не использовали, — рассказала нам жительница города Корсунь-Шевченковский в Черкасской области Марина Жарова. — Мы узнали из СМИ, что государство возвращает часть сэкономленных денег, пришли с паспортом и квитанциями на оплату в горотдел соцполитики, написали заявление на возврат денег. Квитанции не понадобились, так как мы были в списках. Деньги — 135 грн, нам обещали перечислить на карту в сентябре".

А вот у жителя Киевщины Владимира Похитуна заявление на возврат 700 грн за сэкономленный газ не приняли, так как его не оказалось в списках, хотя у него все квитанции об оплате на руках.

По словам директора департамента соцпомощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, орган соцзащиты должен был взять заявление и ксерокопии платежек и сделать запрос поставщикам газа. Но будет быстрее если, помимо заявления, субсидиант лично обратится к поставщикам услуг. "Граждане, сэкономившие энергоресурсы, могут до 1 сентября обратиться в органы соцзащиты, указав реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить деньги. Выплаты состоятся в сентябре-октябре", — уточнил Музыченко.

ЭКСПЕРТЫ. Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий назвал выплаты первым шагом к монетизации субсидий: "Пока могут быть сложности, неточности, но власть стимулирует людей к экономии".

А вот директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает систему компенсаций несовершенной: "Многие субсидианты сэкономили намного больше газа и электрики, а им вернут деньги всего за 100 кубов газа, или 150 кВт*ч. При этом государство никак не поощряет людей, которые не получают субсидии, но за свои средства утепляют жилье, чтобы меньше тратить энергоресурсов".

СУБСИДИАНТОВ РЕШИЛИ ЗАСЕКРЕТИТЬ. Реестр получателей субсидий, который Минсоцполитики должно создать до 20 декабря, будет закрытым. Доступ к нему получат только сотрудники Минсоцполитики и управлений соцзащиты населения, сообщил Виталий Музыченко. "Он будет служить исключительно для учета получателей соцпомощи", — подчеркнул Музыченко.