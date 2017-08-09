В уряді впевнені, що ціна на електроенергію знизиться

Наразі є всі підстави говорити про подальше зниження ціни на електроенергію в Україні

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "112 Україна".

Він пояснив, що енергетичний баланс країни на 2018 рік передбачає подальше зростання атомної енергетики завдяки рішенням, що були ухвалені за рахунок зміни складу в літній період теплової генерації.

"Тому є всі підстави для того, що ми можемо говорити про подальше зниження ціни на електроенергію, але НКРЕКП буде його прораховувати. Ми говоримо про ціну на газ, вона залишається стабільною і ми говоримо про те, що вона може знизитися. Ми враховуємо в тому числі останні 12 місяців, як росла на хабах загальна ціна", - наголосив Насалик.