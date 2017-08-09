Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Сегодня, 9 августа, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-центре «Николаевводоканала». – Из-за аварийно-ремонтных работ, возможно прекращение водоснабжения по следующим адресам: ул. 8-я Продольная, 28, ул. Инженерная, 17, ул. Даля, 28. Кроме того, коммунальные службы напоминают, что фотографии и адреса аварийных люков можно присылать на страницу в Facebook. Информирует Шиповник Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама