26.07.17 14:493030
Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|09.08.17 12:03
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Сегодня, 9 августа, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения.
Сегодня, 9 августа, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-центре «Николаевводоканала».
– Из-за аварийно-ремонтных работ, возможно прекращение водоснабжения по следующим адресам:
ул. 8-я Продольная,
28, ул. Инженерная, 17,
ул. Даля, 28.
Кроме того, коммунальные службы напоминают, что фотографии и адреса аварийных люков можно присылать на страницу в Facebook.
Информирует Шиповник