На Николаевщине 45 тыс. потребителей могут остаться без газа из-за отказа от счетчика

09.08.17 12:16Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» с 1 января 2018 года все потребители должны иметь установленные счетчики. Однако, 45 тыс. жителей Николаевской области на сегодня отказались от оснащения приборами учета за счет ПАО «Николаевгаз». Если до конца года они не установят счетчики за свои или бюджетные средства, то в дальнейшем им будет запрещено использовать газ.

Об этом передает пресс-служба ПАО «Николаевгаз».

Для выполнения требований Закона в срок и обеспечения до конца 2017 года полного учета природного газа, государственный регулятор НКРЭКУ принял решение устанавливать общедомовые счетчики. Соответствующие средства на оснащение этими приборами были утверждены в инвестиционной программе ПАО «Николаевгаз» еще на 2016 год, а работы были продолжены в 2017 году.

На сегодня установлено около ста общедомовых узлов учета. Из них более трех десятков введены в эксплуатацию. Однако, потребители примерно из 400 домов отказываются и препятствуют установке предусмотренных Законом бесплатных домовых счетчиков от ПАО «Николаевгаз». При этом, если жильцы квартир несогласны с расчетами по общедомовым приборам, они могут установить у себя индивидуальные счетчики. Закон о коммерческом учете предусматривает для этого еще три источника финансирования – за счет самих потребителей, за счет бюджетных средств или других источников, не запрещенных законодательством.

«Эта возможность была использована некоторыми представителями власти для обеспечения у потребителей индивидуального учета газа. Но здесь важно понимать, что установка индивидуальных счетчиков газа за счет государственной субвенции покрывает лишь небольшую часть от общего количества потребителей, пользующихся газом без учета. В тех домах, которые не будут оснащаться поквартирными приборами, до конца года, в соответствии с Законом, должны быть установлены общедомовые узлы учета газа», - рассказывает председатель правления ПАО «Николаевгаз» Павел Попов.

В Компании еще раз подчеркивают, что людям не стоит слепо прислушиваться к популистским призывам противостоять установке общедомовых счетчиков, и советуют еще раз тщательно ознакомиться с законодательством по этому вопросу. Все действия ПАО «Николаевгаз» по установке домовых приборов учета строго регламентированы такими нормативными документами, как Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», Кодекс газораспределительных систем и утвержденная НКРЭКУ инвестиционная программа ПАО «Николаевгаз». Так, создавая преграды для внедрения коммерческого учета, потребители нарушают Закон и подвергают себя вероятности с начала следующего года остаться без газоснабжения.

Добавим, инвестиционная программа ПАО «Николаевгаз», утвержденная госрегулятором НКРЭКУ, предусматривает в 2017 году установку 493 домовых счетчиков на сумму 13,6 млн. гривен. Оснащение приборами производится для потребителей абсолютно бесплатно. Закупка устройств и монтажные работы выполняются за счет Компании.

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