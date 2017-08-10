Известно, когда в Украине будет создан единый реестр получателей субсидий

Украинские власти будут вести учет потребителей, который получают субсидии на оплату ЖКУ

Об этом сообщает портал domik.ua.

Как стало известно, правительство Украины приняло постановление «Некоторые вопросы назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Согласно документу, до 20 декабря 2017 года в Украине будет создан единый реестр субсидиантов. Держателем реестра утверждено Министерство социальной политики Украины, а предоставлять информацию будут районные и городские подразделения по вопросам социальной защиты населения, которые назначают субсидии.

По словам директора департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко, реестр будет закрытым. «Учитывая, что для назначения субсидии используются персональные данные людей, реестр не может быть открытым для всех желающих. Доступ к нему будут иметь только Министерство социальной политики Украины и управление социальной защиты населения с целью эффективного управления системой жилищных субсидий», — сообщил чиновник.