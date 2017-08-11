Как возместить ущерб от затопления квартиры

11.08.17 20:00Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Залив или затопление соседей является одной из наиболее распространенных причин конфликтов между жильцами.

Решить дело мирным путем, как правило, не удается. Однако добиться возмещения ущерба удастся только в том случае, если пострадавший соберет необходимые доказательства.

Чтобы возместить ущерб, необходимо определить, кто выступает виновником аварии.

Портал Domik.ua подготовил пошаговую инструкцию возмещения ущерба от затопления квартиры.

Шаг первый. При затоплении комнаты или всей квартиры следует зафиксировать последствия аварии — записать на видео или сделать фото. Эти материалы будут наглядным доказательством происшествия и причиненного ущерба.

Шаг второй. Далее следует написать заявление о затоплении квартиры в компанию, обслуживающую дом (ЖЭК, ЖСК, ОСМД). На основании заявления представитель балансодержателя должен составить акт с указанием места аварии и причины. Также обязательно оформляется дефектный акт с описанием повреждений. Документы составляются в присутствии виновника аварии. Поэтому, прежде чем приступать к оформлению актов, потерпевший должен уведомить виновника о месте и времени проведения решения проблемы. Уведомление лучше отправить рекомендательным письмом.

Шаг третий. После оформления документов можно проводить оценку причиненного ущерба. Для этого следует обратиться к независимым экспертам. На время выполнения оценки необходимо пригласить виновника аварии. В результате проведенного анализа эксперты должны предъявить акт с указанием стоимости ремонтных работ и строительных материалов.

Шаг четвертый. Далее пострадавший может подавать иск в суд о возмещении убытков, если не удалось достичь компромисса о возмещении убытков. Оплатить ущерб должен виновник аварии. Если затопление квартиры произошло в результате неправильной эксплуатации бытовой техники или сантехники, виновником считается владелец квартиры, в которой произошла утечка воды. За поломку в инженерных сетях, к примеру, порыв трубы водоснабжения, несет ответственность балансодержатель дома.

Шаг пятый.Оформив документы, свидетельствующие о происшествии, можно устранять последствия аварии. Важно проводить ремонтные работы после утверждения всех необходимых актов о затоплении.

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