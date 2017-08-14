Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Сегодня, 14 августа, из-за аварийно-ремонтных работ в некоторых домах Николаева возможно отключение водоснабжения. Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал». Так, отключение возможно по следующим адресам: - ул. Космонавтов, 140в; - пер. 1-й Индивидуальный, 3. ГКП просим прощения за временные неудобства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама