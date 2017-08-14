Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

14.08.17 14:04Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 14 августа, из-за аварийно-ремонтных работ в некоторых домах Николаева возможно отключение водоснабжения.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».

Так, отключение возможно по следующим адресам: - ул. Космонавтов, 140в; - пер. 1-й Индивидуальный, 3.

ГКП просим прощения за временные неудобства.

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