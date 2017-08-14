31.07.17 18:213440
Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|14.08.17 14:04
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Сегодня, 14 августа, из-за аварийно-ремонтных работ в некоторых домах Николаева возможно отключение водоснабжения.
Сегодня, 14 августа, из-за аварийно-ремонтных работ в некоторых домах Николаева возможно отключение водоснабжения.
Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».
Так, отключение возможно по следующим адресам: - ул. Космонавтов, 140в; - пер. 1-й Индивидуальный, 3.
ГКП просим прощения за временные неудобства.