Подорожание квартплаты в Киеве: чиновники обещают, что уровень сервиса улучшится

15.08.17 09:49Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Жители столицы начали получать платежки с повышенными тарифами: практически у всех суммы за квартплату в квитанциях удвоились. Власти: сервис станет лучше.

С 1 июля КГГА повысила стоимость услуг по содержанию домов и придомовой территории., передает Сегодня.

Если раньше горожане платили в среднем 2,85 грн/кв. м, то сейчас — 5,80 грн/кв. м (для каждого дома рассчитан свой тариф, ознакомиться с ним можно на сайте мэрии). Среди причин называют подорожание электроэнергии, горючего и повышение минималки.

СКОЛЬКО И ЗА ЧТО.

Многие киевляне возмущены повышением. "За 50 кв. м теперь приходится платить вдвое больше. Пришла квитанция на 303 грн, а за июнь я платила 141 грн", — делится жительница Святошинского района Вера Мироненко.

В Дарницком похожая ситуация: за двушку в 54 кв. м выставили счет в 275 грн вместо 152 грн. Киевлянка Ирина Мельникова рассказала, что квартплата за 3-комнатную квартиру в старом доме на ул. Дарвина в Печерском районе, без большого двора, также выросла вдвое — до 447,11 грн.

Квартплата для киевлян подорожала вдвое: сколько придется платить и почему вырос тариф Большинство претензий у жителей к тому, что тарифы выросли, а качество обслуживания по-прежнему оставляет желать лучшего. В квартплату входят почти два десятка услуг, которые должны оказывать жэки. Кроме уборки дворов, это полив клумб, уборка подвалов, техэтажей, крыш, дератизация, дезинсекция, освещение мест общего пользования... Но оказывают далеко не все.

К примеру, житель Сырца Дмитрий рассказал нам, что в подъезде дома убирают не постоянно, а только по индивидуальной заявке от жителей. "А в конце июля моей маме в жэке вообще сказали, что никто убирать не придет. Мол, дворник уволился, а когда появится новый — неизвестно", — говорит киевлянин.

РЕЙТИНГ.

Но чиновники обещают, что теперь уровень сервиса улучшится. По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, город внедрит рейтинг работы ЖЭУ: к десяти худшим предприятиям будут применяться санкции, вплоть до увольнения служащих и прекращения работы. Критериями оценки станет количество обращений людей на горячие линии, качество уборки, оперативность ликвидации аварий, состояние освещения домов и дворов.

"Будет создан кадровый резерв руководителей ЖЭУ, чтобы ни у кого не возникало иллюзии незаменимости. Также вводится ежеквартальный учет доходов и расходов дома, чтобы люди видели, сколько и куда уходит денег. Работы по текущему ремонту должны будут согласовываться с жильцами", — отметил Пантелеев.

Эксперты уверяют: чтобы заставить коммунальщиков работать качественно, нужно изрядно потрудиться. "Необходимо писать индивидуальные и коллективные жалобы, официальные обращения. Думаю, что власти могли найти другие финансовые ресурсы, разработать комплекс действенных реформ в сфере ЖКХ вместо того, чтобы повышать стоимость услуг для населения", — считает президент Института реформ и развития Киева Александра Вовченко.

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