Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Сегодня, 15 августа, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-центре ГКП «Николаевводоканал». – Сегодня из-за аварийно-ремонтные работы возможно отключение водоснабжения по следующим адресам: – ул. 2-я Набережная, 1; – ул. Космонавтов, 140 - В; – ул. Крылова, 50; – ул. Чкалова, 103; – ул. Кирпичная, 28. В ГКП «Николаевводоканал» приносят извинения за временные неудобства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама