01.08.17 15:005050
Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|15.08.17 10:33
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Сегодня, 15 августа, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения.
Сегодня, 15 августа, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-центре ГКП «Николаевводоканал».
– Сегодня из-за аварийно-ремонтные работы возможно отключение водоснабжения по следующим адресам: – ул. 2-я Набережная, 1; – ул. Космонавтов, 140 - В; – ул. Крылова, 50; – ул. Чкалова, 103; – ул. Кирпичная, 28.
В ГКП «Николаевводоканал» приносят извинения за временные неудобства.