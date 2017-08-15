Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

15.08.17 10:33Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 15 августа, в Николаеве коммунальщики проводят очередную серию реконструкций и переоборудование сети водоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-центре ГКП «Николаевводоканал».

– Сегодня из-за аварийно-ремонтные работы возможно отключение водоснабжения по следующим адресам: – ул. 2-я Набережная, 1; – ул. Космонавтов, 140 - В; – ул. Крылова, 50; – ул. Чкалова, 103; – ул. Кирпичная, 28.

В ГКП «Николаевводоканал» приносят извинения за временные неудобства.

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