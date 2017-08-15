Отопительный сезон под угрозой срыва: коммунальщики рискуют остаться без газа

Почти полгода компании Украины не получали финансирование по льготам и субсидии, заявили в "Киевэнерго".

Отопительный сезон оказался под угрозой срыва – предприятия теплокоммунэнерго рискуют остаться без газа, потому что его не за что покупать. На счетах большинства компаний не хватает миллиардов.

Коммунальные услуги предоставляют компании теплокоммунэнерго, их работа, как и газ, стоит денег, но эти счета не всегда по карману украинцам – именно им на помощь пришло государство.

Получается, что министерство финансов, как и все граждане, ежемесячно должно платить по счетам малообеспеченных граждан. На самом деле все выглядит несколько иначе.

"Практически полгода компании Украины не получали финансирование по льготам и субсидии. Сумма долга перед "Киевэнерго", в частности, по льготам и субсидии за тепловую энергию и электроэнергию превысило 1,4 млрд грн", – рассказала директор по финансам ПАО "Киевэнерго" Татьяна Грязнова.

А еще – 2 миллиарда долга перед Днепропетровской областью, 1,5 млрд грн – перед Львовской, по миллиарду перед Житомирской и Запорожской, и сотни миллионов – перед другими областями. Компании, предоставляющие услуги, не дополучают денег, и как результат, не могут выполнить свои обязательства – расплатиться с поставщиками за электроэнергию и газ.

Холодные батареи, вода и отсутствие света – это перспектива, которая ожидает украинцев уже через пару месяцев. Частично спасти ситуацию призваны изменения в бюджет, проголосованные парламентом еще в июле. Тогда в казне нашли более 14 млрд грн, которые Минфин должен направить на погашение долгов.