Департамент ЖКХ отчитался о проделанной работе в 2017 году

В соответствии с Программой реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Николаева на 2015-2019 годы и принятого бюджета было сформировано планы работ содержание и капитального ремонта жилищного фонда города Николаева (в том числе выполнения работ с учетом софинансирования ОСМД).

За 7 месяцев 2017 выполнен текущий ремонт:

кровель 19 домов на общую сумму 3 млн. 205,9 тыс.грн.,

сетей водоснабжения, водоотведения 24 домов на сумму 2 млн. 343,5 тыс

подъездов 10 домов на сумму 965 тыс.грн;

101 лифта на сумму 656,4 тыс.грн .;

1 защитного сооружения на сумму 68,7 тыс.грн;

балконы 2 домов на сумму 286,3 тыс.грн .;

межпанельных швов 13 домов на сумму 456,605 тыс.грн,

электрических сетей 3 домов на сумму 154,6 тыс.грн .;

отмостка 7 домов на сумму 759,7 тыс.грн .;

заменены окна лестничных клеток 17 домов на сумму 1 млн. 126,1 тыс.грн .;

установлено пандусы в 8 домах на сумму 99,916 тыс.грн .;

за счет депутатских средств проведен ремонт в жилых домах на сумму 244,51 тыс.

Кроме того, капитально отремонтировано:

жилой дом на сумму 633,337 тыс.грн .;

4 лифтов жилых домов на сумму 427,4 тыс.грн .;

кровли 15 жилых домов на сумму 7 млн. 491,3 тыс.грн .;

ремонт по замене окон лестничных клеток 3 домов на сумму 355,6 тыс.грн .;

ПЕКР 6 лифтов на сумму 422,0 тыс.грн .;

тепловые сети 1 дома на сумму 17,28 тыс. (Завершение с 2016 года);

системы водоснабжения и водоотведения 4 домов на сумму 395,9 тыс.грн .;

электрических сетей 4 домов на сумму 773,16 тыс.грн .;

установлено 74 приборы учета тепловой энергии на сумму 3 млн. 653,50 тыс.

Ведется работа по изготовлению и корректировки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта жилого фонда, экспертиза данной документации. Работы по ремонту жилищного фонда коммунальной собственности продолжаются.

Ремонт дорог и тротуаров.

На сегодня выполнен ремонт 89,9 тыс. кв.м дорог на сумму 41 млн. 173,14 тыс.грн., 4,658 тыс. кв.м тротуаров на сумму 2 млн. 222,25 тыс. Работы продолжаются.

Содержание и текущий ремонт ливневой канализации.

По состоянию на 1 августа 2017 выполнено работ на сумму 46,456 тыс.грн., в том числе: очищено 292 колодца; очищено 305 решеток; отремонтировано 27 колодцев.

Наружное освещение города.

По состоянию на 1 августа 2017 выполнены работы на сумму 13 млн. 936,3 тыс. Было заменено в свитильниках 6415 ламп, проложены провода 25,09 км, установлено 1374 светильника. Освещение восстановлено: по ул. 6 Слободской, ул. 8 Военной, ул. Боковой (Варваровка), ул. Заводской, ул. Никольской, ул. Олейника, ул. Троицкой, ул. Степной, ул. О. Вишни, ул. Матросова, ул. Космонавтов, ул. Китобоев, ул. Крылова, пер. Полярном, пр. Центральном, пр. Героев Украины, пр. Богоявленскому. Кроме того, освещено дворы многоэтажных домов, детские и спортивные площадки.

Содержание и текущий ремонт городских кладбищ.

2017 год из городского бюджета были выделены средства на содержание и уход за городскими кладбищами в сумме 4,046 млн.грн. По состоянию на 1 августа 2017 уже выполнены работы на сумму 2 млн. 45,133 тыс. Было убрано 10 млн. 784,1 тыс. кв. м дорожек и площадок на 12 городских кладбищах. Работы продолжаются.

Содержание и текущий ремонт искусственных сооружений.

2017 год в городском бюджете были предусмотрены средства на содержание, уборку, текущий ремонт и охрану искусственных сооружений на сумму 5,71 млн.грн. По состоянию на 1 августа 2017 выполнены работы на сумму 2 млн. 949,84 тыс.грн., в том числе: содержание и уборка - 2 млн. 102,74 тыс.грн .; охрана мостов - 847,10 тыс.

Содержание технических средств регулирования дорожного движения

2017 год в городском бюджете были предусмотрены средства на содержание технических средств регулирования дорожного движения на сумму 6,65 млн.грн.

На 01.08.2017 выполнены работы на сумму 4 млн. 479,9 тыс.грн., в том числе: