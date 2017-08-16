Мэрия Николаева бессильна перед детскими машинками на Соборной

Николаевская мэрия безрезультатно борется с предпринимателями-нелегалами.

Об этом в ходе заседания исполкома городского совета сообщил глава департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

В мае совместно с представителями правоохранительных органов был проведён рейд по улице Соборной. По результатам рейда составили протоколы и изъяли электрический транспорт жёлтого цвета в виде трамвая и девять детских электрических машинок.

«Они осуществляют деятельность без разрешительных документов. На данный момент административный материал по указанному правонарушению находится на рассмотрении в Центральном суде города Николаева», — подчеркнул Андрей Ермолаев.

В июне также провели рейд по улице Соборной, но установили, что в период осмотра услуги не предоставлялись, а все объекты с улицы убрали.

«К сожалению, без сотрудников полиции эти рейды проводить нет смысла, а сейчас они прикомандированы на курортах Николаевщины. Как только они вернутся – мы продолжим эту работу», — подытожил чиновник.