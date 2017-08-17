Подготовка жилого фонда к отопительному сезону завершится до 15 сентября, - Зубко

17.08.17 13:40Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года.

"Техническую подготовку объектов социальной сферы облгосадминистрации должны завершить до 1 сентября, жилых домов (подготовка и сдача паспортов) - до 15 сентября. В условиях децентрализации местные власти имеют достаточно финансируемого ресурса и возможностей для своевременной и надлежащей подготовки жилищного-коммунального хозяйства к зимнему периоду", - отметил Зубко, обращаясь к представителям регионов.

"Подготовка к отопительному сезону на контроле Правительства и происходит согласно плану-графику. Созданы и работают региональные штабы. По объектам социальной сферы уже подготовлено 80,3% - школ, 81% - детсадов и 70,1% - больниц", - отметил он.

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