Известно, сколько семей в Украине получают жилищные субсидии

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Украине на данный момент жилищные субсидии получает 5 млн 429 тыс. семей

“По состоянию на сейчас субсидии получает 5 млн 428 тыс. 949 семей”, – сказал министр в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и обеспечения его стабильного прохождения в Николаеве.

При этом по состоянию на конец отопительного периода субсидии получало 6 млн 145 тыс. 329 семей. С начала года на выплату субсидий было потрачено 35 млрд грн бюджетных средств, еще на данные цели в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено около 26 млрд грн.

Стоит напомнить, что в Украине уже через несколько месяцев стартует отопительный сезон 2017/2018. Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов, то есть не более 3400 грн. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг – субсидию – в максимальном размере», – подчеркивают в Кабмине.