07.08.17 15:004480
Где в Николаеве не будет света: найди свой адрес
|21.08.17 11:20
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Завтра, 22 августа, связи с проведением плановых ремонтных работ на ПЛ-0,4 кВ ТП-92 Л-1,2,3,4,5 будет временно прекращена подача электроэнергии на улицах:
Завтра, 22 августа, связи с проведением плановых ремонтных работ на ПЛ-0,4 кВ ТП-92 Л-1,2,3,4,5 будет временно прекращена подача электроэнергии на улицах:
Полевая;
Новая;
Тургеньева;
Пугачева;
пер. Гладкова;
пер. Ермолова.
Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Николаевоблэнерго".
Работы будут проводится проводятся с 9:00 до 17:00.