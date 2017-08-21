Где в Николаеве не будет света: найди свой адрес Завтра, 22 августа, связи с проведением плановых ремонтных работ на ПЛ-0,4 кВ ТП-92 Л-1,2,3,4,5 будет временно прекращена подача электроэнергии на улицах: Полевая; Новая; Тургеньева; Пугачева; пер. Гладкова; пер. Ермолова. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Николаевоблэнерго". Работы будут проводится проводятся с 9:00 до 17:00. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама