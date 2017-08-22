08.08.17 11:056770
Николаевские тарифы на горячую воду
|22.08.17 08:19
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В областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, сколько заплатят потребители за потребленную горячую воду в Николаеве в августе 2017 года.
В областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, сколько заплатят потребители за потребленную горячую воду в Николаеве в августе 2017 года.
Как стало известно Domik.ua , тарифы на воду в Николаеве установлены согласно постановлению НКРЭКУ №1101 от 9 июня 2016 года. Стоимость услуги по поставке горячей воды действует с 1 июля 2016 года.
В августе текущего года горячая вода в Николаеве поставляется по цене 67,28 грн при отсутствии полотенцесушителя в квартире.
В таблице указана стоимость горячей воды в Николаеве в августе 2017 года:
№п/п
Вид услуги и тарифа
Единица измерения
Тариф (с учетом НДС), грн
1
Тарифы на услуги по централизованной поставке горячей воды при условии подключения полотенцесушителей к системе горячего водоснабжения
грн за 1 куб. м
72,85
2
Тарифы на услуги по централизованной поставке горячей воды при условии отсутствия полотенцесушителей
67,28