Николаевские тарифы на горячую воду

В областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, сколько заплатят потребители за потребленную горячую воду в Николаеве в августе 2017 года.

Как стало известно Domik.ua , тарифы на воду в Николаеве установлены согласно постановлению НКРЭКУ №1101 от 9 июня 2016 года. Стоимость услуги по поставке горячей воды действует с 1 июля 2016 года.

В августе текущего года горячая вода в Николаеве поставляется по цене 67,28 грн при отсутствии полотенцесушителя в квартире.

В таблице указана стоимость горячей воды в Николаеве в августе 2017 года:

№п/п

Вид услуги и тарифа

Единица измерения

Тариф (с учетом НДС), грн

1

Тарифы на услуги по централизованной поставке горячей воды при условии подключения полотенцесушителей к системе горячего водоснабжения

грн за 1 куб. м

72,85

2

Тарифы на услуги по централизованной поставке горячей воды при условии отсутствия полотенцесушителей

67,28