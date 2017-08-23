Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води

КП "Миколаївоблтеплоенерго" пропонує демонтувати системи гарячого водопостачання, якими городяни не користуються більше 10 років.

Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у "Фейсбуці", передає портал Depo.Миколаїв.

Системи гарячого водопостачання хочуть демонтувати, тому що обладнання прийшло в непридатність, до того ж самі городяни вирізали в своїх квартирах стояки гарячого водопостачання, встановивши бойлери.

У "Миколаївоблтеплоенерго" підкреслюють, що якщо розглядати варіант відновлення системи гарячого водопостачання то 1 куб.м гарячої води буде обходитися миколаївцям 72,85 гривень з ПДВ.

"Один сезон з гарячим водопостачанням при нинішніх цінах на газ і воду може перетворити "Миколаївоблтеплоенерго" в банкрута. У зв'язку з цим "Миколаївоблтеплоенерго" пропонує провести списання застарілого і що стало непридатним обладнання, а також прогнилих мереж, яких на даний момент налічується кілька десятків кілометрів діаметром від 50 до 219 мм. Їх подальша реалізація допоможе поліпшити фінансове становище "Миколаївоблтеплоенерго". В іншому випадку і підприємство додаткових грошей не отримає, і обладнання разом з мережами просто перетворитися на купу іржавого пилу", - йдеться у повідомленні.