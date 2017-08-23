09.08.17 18:395720
Десять років не було і більше не буде: У Миколаєві хочуть геть зрізати труби гарячої води
|23.08.17 17:57
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КП "Миколаївоблтеплоенерго" пропонує демонтувати системи гарячого водопостачання, якими городяни не користуються більше 10 років.
КП "Миколаївоблтеплоенерго" пропонує демонтувати системи гарячого водопостачання, якими городяни не користуються більше 10 років.
Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у "Фейсбуці", передає портал Depo.Миколаїв.
Системи гарячого водопостачання хочуть демонтувати, тому що обладнання прийшло в непридатність, до того ж самі городяни вирізали в своїх квартирах стояки гарячого водопостачання, встановивши бойлери.
У "Миколаївоблтеплоенерго" підкреслюють, що якщо розглядати варіант відновлення системи гарячого водопостачання то 1 куб.м гарячої води буде обходитися миколаївцям 72,85 гривень з ПДВ.
"Один сезон з гарячим водопостачанням при нинішніх цінах на газ і воду може перетворити "Миколаївоблтеплоенерго" в банкрута. У зв'язку з цим "Миколаївоблтеплоенерго" пропонує провести списання застарілого і що стало непридатним обладнання, а також прогнилих мереж, яких на даний момент налічується кілька десятків кілометрів діаметром від 50 до 219 мм. Їх подальша реалізація допоможе поліпшити фінансове становище "Миколаївоблтеплоенерго". В іншому випадку і підприємство додаткових грошей не отримає, і обладнання разом з мережами просто перетворитися на купу іржавого пилу", - йдеться у повідомленні.