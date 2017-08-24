Сколько воды расходует каждый житель Николаева ежемесячно и ежесуточно
|24.08.17 13:25
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Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» стало самым убыточным среди городских КП по итогам первого полугодия 2017 года. П
о состоянию на 22 августа, задолженность граждан перед предприятием составляет почти 52 миллиона гривен. Не исключено, что тариф на воду могут в ближайшем времени пересмотреть и снова поднять.
Учитывая сложившуюся ситуацию, 0512 решил выяснить, сколько воды в среднем потребляет каждый николаевец ежемесячно и ежесуточно.
По данным «Николаевводоканала», горожане за первое полугодие 2017 года потребили 8203,7 тыс.м³ воды.
В январе 1373,3 тыс.м³
В феврале 1412,5 тыс.м³
В марте 1365,7 тыс.м³
В апреле 1306,2 тыс.м³
В мае 1345,9 тыс.м³
В июне 1400,1 тыс.м³
По данным Главного управления статистики в Николаевской области, в городе проживает 488311 человек (по состоянию на июль 2017 года).
Делим количество использованной воды в каждом месяце на количество николаевцев. Так, один житель Николаева в месяц использовал воды:
В январе 2,81 м³
В феврале 2,89 м³
В марте 2,79 м³
В апреле 2,67 м³
В мае 2,75 м³
В июне 2,86 м³
Таким образом, средний суточный расход воды одним николаевцем - более 92 литров.