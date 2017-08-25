В Николаеве ЖЭК не реагирует на обращения жильцов

В Николаеве после ремонта крыши многоэтажного дома по улице Генерала Карпенка, 53А у людей стало заливать квартиры дождевой водой, однако ЖЭК игнорирует обращения жильцов с просьбами решить проблему.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, которая прошла во вторник, 22 августа, пишет news.pn

Так, на заседание комиссии пришла депутат от партии «Самопомощь» Татьяна Суслова и сообщила коллегам о том, что в доме, расположенном на улице Генерала Карпенка, 53А, после дождей произошло подтопление квартир. По ее словам, наиболее вероятной причиной всего этого является некачественный ремонт крыши, который был сделан полгода назад.

Этот вопрос требует неотлагательного реагирования. На улице Генерала Карпенко в доме 53А была отремонтирована крыша, это была мягкая кровля, в феврале работы были закончены. На сегодняшний день, пока идут дожди, вода в доме течет как в Ниагарском водопаде. То ли забилась воронка, то ли еще какие-то обстоятельства. Звоню Палько (Андрей Палько, директор Департамента ЖКХ, - ПН), всем звоню и тишина. Работы выполняет «ПівденьБудМонтаж». Почему эту работу нельзя было сделать так, чтобы людей не затопило, я не могу понять, - заявила депутат.

По ее словам, люди неоднократно жаловались в ЖЭК, однако там их обращения игнорируют. - Обслуживает этот дом ЖЭК «Лески - М», они не могут прийти и проверить воронку (водостока, - ПН), люди жалуются и в итоге ничего. Люди в ЖЭК пишут, а в ответ - тишина. И в итоге люди уже говорят, чтобы их они не обслуживали, а им говорят что угодно, но ничего не делают для того, чтобы решить проблему, - говорит Суслова.

Депутат также отметила, что на сегодняшний день от проблем с крышей оказались затоплены множество квартир, вплоть до третьего этажа данного дома. В свою очередь члены комиссии приняли заявление депутата и отправили запрос в Департамент ЖКХ с просьбой разобраться в проблеме и дать оценку работе сотрудников ЖЭКа.