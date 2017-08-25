В Николаеве ЖЭК не реагирует на обращения жильцов
|25.08.17 09:49
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В Николаеве после ремонта крыши многоэтажного дома по улице Генерала Карпенка, 53А у людей стало заливать квартиры дождевой водой, однако ЖЭК игнорирует обращения жильцов с просьбами решить проблему.
Об этом стало известно в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, которая прошла во вторник, 22 августа, пишет news.pn
Так, на заседание комиссии пришла депутат от партии «Самопомощь» Татьяна Суслова и сообщила коллегам о том, что в доме, расположенном на улице Генерала Карпенка, 53А, после дождей произошло подтопление квартир. По ее словам, наиболее вероятной причиной всего этого является некачественный ремонт крыши, который был сделан полгода назад.
- Этот вопрос требует неотлагательного реагирования. На улице Генерала Карпенко в доме 53А была отремонтирована крыша, это была мягкая кровля, в феврале работы были закончены. На сегодняшний день, пока идут дожди, вода в доме течет как в Ниагарском водопаде. То ли забилась воронка, то ли еще какие-то обстоятельства. Звоню Палько (Андрей Палько, директор Департамента ЖКХ, - ПН), всем звоню и тишина. Работы выполняет «ПівденьБудМонтаж». Почему эту работу нельзя было сделать так, чтобы людей не затопило, я не могу понять, - заявила депутат.
По ее словам, люди неоднократно жаловались в ЖЭК, однако там их обращения игнорируют.
- Обслуживает этот дом ЖЭК «Лески - М», они не могут прийти и проверить воронку (водостока, - ПН), люди жалуются и в итоге ничего. Люди в ЖЭК пишут, а в ответ - тишина. И в итоге люди уже говорят, чтобы их они не обслуживали, а им говорят что угодно, но ничего не делают для того, чтобы решить проблему, - говорит Суслова.
Депутат также отметила, что на сегодняшний день от проблем с крышей оказались затоплены множество квартир, вплоть до третьего этажа данного дома. В свою очередь члены комиссии приняли заявление депутата и отправили запрос в Департамент ЖКХ с просьбой разобраться в проблеме и дать оценку работе сотрудников ЖЭКа.