ООО «Николаевгаз Сбыт» поменял реквизиты

С 1 сентября 2017 года изменяются банковские реквизиты ООО «НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ» для оплаты за потребленный газ.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Начиная с 1 сентября 2017 года оплату за потребленный природный газ необходимо проводить по новым реквизитам общества «НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ»:

Получатель платежа: ООО «НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ» Код ЕГРПОУ 39589483 № р/с 26032924426279 ПАО АБ «Укргазбанк» МФО 320478 В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №187 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» от 22.03.2017 года и №792 «Об обеспечении проведения расчетов за потребленный природный газ» от 30.09.2015 года, ПАО АБ «Укргазбанк» определено уполномоченным банком, который обслуживает текущие счета со специальным режимом использования поставщиков природного газа со специальными обязательствами поставки природного газа бытовым потребителям и религиозным организациям, в т. ч. ООО «НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ».

Все пункты приема платежей за потребленный природный газ (банковские учреждения) уведомлены об изменении платежных реквизитов Общества.

Начиная с сентября 2017 года, Вам будут направляться счета за потребленный природный газ с указанием новых реквизитов Общества.

До 1 сентября 2017 года средства зачисляются на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в ПАО «Ощадбанк Украины».

Обращаем Ваше внимание, что заменять расчетные книжки по оплате за природный газ, в которых указаны банковские реквизиты ПАО «Ощадбанк Украины» нет необходимости, - говорится в сообщении.