18.08.17 13:363020
Во Львове в два раза подорожал вывоз мусора
|01.09.17 10:23
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Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики.
Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики.
Во Львове с 1 сентября тарифы на вывоз мусора для населения выросли в два раза - теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади. Соответствующее решение исполком Львовского горсовета согласовал 4 августа, передает Zaxid.
В частности, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 гривен. Тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из разных районов Львова.
Вывоз мусора подорожает также для бюджетных учреждений и юридических лиц – с 753 до 842 гривен за тонну.
Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики, которые называют действующие тарифы "экономически не обоснованными".