Во Львове в два раза подорожал вывоз мусора

Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики.

Во Львове с 1 сентября тарифы на вывоз мусора для населения выросли в два раза - теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади. Соответствующее решение исполком Львовского горсовета согласовал 4 августа, передает Zaxid.

В частности, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 гривен. Тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из разных районов Львова.

Вывоз мусора подорожает также для бюджетных учреждений и юридических лиц – с 753 до 842 гривен за тонну.

Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики, которые называют действующие тарифы "экономически не обоснованными".