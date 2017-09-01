Во Львове в два раза подорожал вывоз мусора

01.09.17 10:23Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики.

Во Львове с 1 сентября тарифы на вывоз мусора для населения выросли в два раза - теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади. Соответствующее решение исполком Львовского горсовета согласовал 4 августа, передает Zaxid.

В частности, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 гривен. Тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из разных районов Львова.

Вывоз мусора подорожает также для бюджетных учреждений и юридических лиц – с 753 до 842 гривен за тонну.

Инициаторами повышения тарифов являются городские перевозчики, которые называют действующие тарифы "экономически не обоснованными".

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