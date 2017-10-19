В Николаевской ТЭЦ заявили, что они не несут ответственность за потоп в библиотеке им. Гмырева

И.о. генерального директора Николаевской ТЭЦ Владимир Удод считает, что ТЭЦ не несет ответственность за потоп, который возник сегодня утром, 19 октября, в библиотеке им. Гмырева после того, как им включили отопление.

Утреннее происшествие в библиотеке Владимир Удод прокомментировал на заседании городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщает корреспондент 0512.

Сегодня утром подвал Николаевской библиотеке им. Гмырева затопило водой. По словам директора библиотеки Виктории Агарковой, около 5 утра начали включать отопление, после чего на улице Московской прорвало отопительную трубу, которая находится на балансе ТЭЦ. Директор библиотеки обратилась во все коммунальные службы, но никакой реакции не дождалась. Только около 9 утра приехал трактор - он откачал воду из люков на улице и уехал.

Но Удод отметил, что вины ТЭЦ в этом не видит, ответственность за случившееся несет балансодержатель, который должен обслуживать сети.

-В отопительный сезон все балансодержатели должны обслуживать свои сети. Мы не имеем право их обслуживать. У нас есть проблемная Московская. Наши люди сидели и несколько часов наблюдали за вашей камерой - и не увидели никакой утечки. То есть, из-за того, что не был изолирован ввод с нашей "магистралки" к этой библиотеке, по этому вводу вода попадала к им в подвал. Мы это обнаружили уже утром, то есть, если бы раньше раньше обнаружили, сразу бы перекрыли воду", - сказал о.и. директора ТЭЦ.