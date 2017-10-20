Как изменятся субсидии из-за роста пенсий: в Кабмине объяснили

20.10.17 12:32Сколько просмотров этой статьи281Сколько комментариев этой статьи0

При перерасчете субсидий учитываются доходы за последние полгода, напомнил Рева.

Повышение пенсий в Украине не повлияет на размер "зимних" субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде, передает Сегодня.

"Сейчас много разговоров идет о субсидиях. Что в связи с повышением пенсий уменьшится субсидия на отопительный сезон. Это не правда. Новый повышенный размер пенсии не влияет на размер субсидии, назначенной на отопительный сезон 2017/18 гг.", – заявил Рева.

Так как при перерасчете субсидий учитываются доходы за последние полгода, повышение пенсий повлияет уже на "летние" субсидии.

"Новый размер пенсии будет учтен при назначении субсидий с мая 2018 года", – пояснил глава Минсоцполитики.

Минсоцполитики при переоформлении субсидий на отопительный сезон 2017/18 годов проводит проверку получателей помощи. При этом о том, что субсидии на оплату услуг ЖКХ на отопительный сезон 2017/2018 годов автоматически переназначат для 7,5 млн семей, получавших субсидии в прошлом сезоне, ранее сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Однако для некоторых украинцев субсидии уменьшатся.

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