«Николаевводоканал» разъяснил, как проводится поверка счетчиков воды и как проверить пришедших к вам инспекторов

В социальных сетях все чаще появляются вопросы о том, что в квартиры жителей Николаева приходят люди, называющие себя сотрудниками водоканала, якобы для поверки водомеров.

ГКП «Николаевводоканал» дал официальные разъяснения процедуры поверки счетчиков воды, сообщает Inshe.tv

Согласно закону счетчики воды должны планово поверяться каждые 4 года. Обычно этот процесс происходит следующим образом. Сначала абоненту под личную подпись вручается уведомление о необходимости поверки счетчика. Это сообщение пользователь получает за неделю до фактической поверки. В назначенный день сотрудники ГКП «Николаевводоканал» наведываются в дом абонента и снимают счетчик. Снятие счетчика обязательно подтверждается актом демонтажа, который подписывается обеими сторонами.

Затем в течение недели счетчик поверяется в специализированной лаборатории. После поверки счетчик устанавливается на место. Этот процесс подтверждается актом монтажа, также абоненту выдается свидетельство о поверке счетчика воды.

Есть также альтернативный вариант поверки прибора учета воды. Этот вариант предусматривает поверку счетчика на месте без демонтажа.

В любом случае, стоит заботиться о собственной безопасности. Всегда проверяйте документы людей, которых вы пускаете в свой дом. Сотрудники ГКП «Николаевводоканал» обязательно должны при себе удостоверение, — подчеркивается в сообщении.

Для уточнения информации о поверки счетчиков обращайтесь в Абонентский отдел по тел: 58-18-48, 24-11-52, 57-46-74, 67-09-52, 58-44-40; e-mail: tlkravchenko@vodokanal.mk.ua; Viber: (0512) 58-18-48.

Кстати, пока стоимость периодической поверки приборов учета воды включена в тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Но Национальной комиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг уже начат процесс по исключению стоимости поверки счетчиков с тарифа.

После того, как процесс изменения тарифа будет завершено и НКРЕКП утвердит решение об установлении тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод, поверка приборов учета будет происходить за счет абонента.