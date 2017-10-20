Новый отопительный сезон: на «низком» старте

20.10.17 18:14Сколько просмотров этой статьи301Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 19 октября, в мэрии состоялось заседание городского штаба по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов. Общий посыл – Николаев к отопительному сезону практически готов, за исключением нескольких «узких» мест, ликвидировать которые успеют до наступления похолодания.

И.о. генерального директора Николаевской ТЭЦ Владимир Удод пояснил, что, несмотря на готовность предприятия к пуску тепла, только лишь на объекты социальной сферы подачу его осуществить невозможно: «Соцсфера у нас составляет 10% по потреблению, а запустить станцию на 10% просто невозможно. Поэтому отопительный сезон начнем после объявления его во всем городе», – сказал он.

Также он отметил, что ремонтные работы на теплотрассе по ул. Московской близятся к завершению: «В понедельник-вторник будет завершена запитка этой линии», пишет Вечерний Николаев.

Директор департамента ЖКХ Андрей Палько, в свою очередь, проинформировал о том, что по состоянию на 19 октября подача тепла осуществляется в 19 учреждений здравоохранения, 23 детских сада и 6 школ (на следующий день, 20 октября, потеплело еще в двух учреждениях здравоохранения). Жилой фонд города – в ожидании. При этом он подчеркнул: «Впервые мы встречаем новый отопительный сезон с подписанными договорами на поставку газа, с выделенными лимитами и номинациями».

Однако некоторые проблемы имеются: «Есть несколько объектов жилого фонда, где произошли порывы при заполнении сетей – теплотрасса по ул. Севастопольской в районе ДТ «Южный Буг», например. Там идут ремонтные работы по замене 500 погонных метров диаметром 219 мм. Они должны быть завершены до конца октября», – уверил присутствующих А. Палько.

Как сообщил и.о. директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, распломбированы 88 котельных из 104. В данный момент функционируют 20 из них, ещё 15 могут запустить по заявкам учреждений социальной сферы. «Процесс распломбировки продолжается, но сегодня-завтра мы его уже закончим. Значительных порывов нет, все сети готовы. До конца следующей недели планируем ввести в строй совершенно новую теплотрассу на ул. Новостройной», – сказал он.

Управляющий Николаевским отделением ПАО «Николаевгаз» Николай Машталирук уверенно заявил о 100%-ной готовности к запуску газа: «Все газораспределительные станции готовы». Возглавляющий городской штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. – заместитель городского головы Мкртич Мкртчян еще раз уточнил, что отопительный сезон начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток не будет превышать +8 градусов. При этом чиновники попробуют предугадать наступление холодов с помощью метеорологов и начать «холостой» пуск тепла в жилой фонд за день-полтора до этого.

На состоявшемся в процессе заседания штаба мини-брифинге журналисты попросили Владимира Удода прокомментировать случившееся буквально за несколько часов до этого ЧП: затопление подвала Николаевской областной универсальной научной библиотеки им. А. Гмырева в результате пуска теплоносителя.

По его мнению, это произошло по причине незаизолированности ввода в библиотеку с магистральной трубы ТЭЦ по ул. Московской: «Наши сотрудники несколько часов наблюдали за этой камерой – не было никакой утечки. Ее обнаружили только утром, иначе воду бы перекрыли раньше. ТЭЦ «виновата» лишь в том, что у нас на балансе находятся 30-летние сети, которые не меняются, а только латаются. Но то, что случившееся – большей частью вина балансодержателя, – это однозначно», – сказал В. Удод.

Впрочем, он пообещал помочь библиотеке в решении этой проблемы и откачать воду из подвала, хотя работники предприятия этого делать и не обязаны.

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