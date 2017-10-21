18.10.17 08:083060
В Николаеве департамент ЖКХ намерен заняться разработкой программы обращения с животными
|21.10.17 21:00
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В Николаеве 23 октября в департаменте ЖКХ запланировано заседание рабочей группы, которая займется разработкой программы обращения с животными и регулирования численности бездомных животных в г. Николаеве на 2018-2022 гг.
В Николаеве 23 октября в департаменте ЖКХ запланировано заседание рабочей группы, которая займется разработкой программы обращения с животными и регулирования численности бездомных животных в г. Николаеве на 2018-2022 гг.
Об этом сообщается на официальной странице департамента в Facebook, передает Николаевские известия.