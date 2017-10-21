В Николаеве департамент ЖКХ намерен заняться разработкой программы обращения с животными

В Николаеве 23 октября в департаменте ЖКХ запланировано заседание рабочей группы, которая займется разработкой программы обращения с животными и регулирования численности бездомных животных в г. Николаеве на 2018-2022 гг.

Об этом сообщается на официальной странице департамента в Facebook, передает Николаевские известия.