Какой обогреватель покупать: масляный, настенный или инфракрасный

23.10.17 08:26Сколько просмотров этой статьи245Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты рассказали обо всех плюсах и минусах трех типов обогревателей.

С наступлением холодного сезона многие начинают задумываться о приобретении дополнительного источника тепла. Ведь отопительный сезон часто начинается позже наступления реальных холодов, да и перебои с отоплением не такая редкая вещь, пишет Сегодня.

Какой же обогреватель выбрать:

Масляный Этот тип обогревателей наиболее часто можно встретить в квартирах. Внутри таких радиаторов находится специальное масло.

Плюсы: исключено сгорание пыли, так как нет открытых нагревательных элементов; устройство легко перемещать; бесшумная работа; демократичная цена.

Минусы: негативное влияние на влажность воздуха (лучше приобретать модели с функцией увлажнения воздуха); корпус достаточно сильно нагревается, при неосторожном обращении можно получить ожог; потребляет много электроэнергии.

Настенный Этот тип обогревателей может одновременно служить элементом интерьера, так как чаще всего такие приборы представляют собой красочные панно или подобие картин.

Плюсы: отличается повышенной производительностью; не сжигает пыль; влажность воздуха сохраняется на оптимальном уровне; быстро прогревает помещение; прибор достаточно экономичен.

Минус: при отключении тепло быстро исчезает.

Инфракрасный Излучение инфракрасных обогревателей действует наподобие солнечных лучей. Тепло такой категории способно глубоко проникать в окружающие предметы и уже от них нагревать сам воздух. Именно поэтому этот тип обогревателей модели отличает очень высокий КПД.

Плюсы: быстрый прогрев квартиры; воздух сохраняется чистым и влажным.

Минусы: неравномерное распределение тепла; достаточно большое потребление электроэнергии. Но этот минус существенно уменьшается возможностью программирования различных режимов работы.

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