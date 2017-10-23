Скоро в квартирах николаевцев потеплеет

По поручению председателя ОГА Алексея Савченко Николаевская облгосадминистрация рекомендовала исполнительному комитету Николаевского городского совета провести заседание по возможности подачи отопления жилищному фонду города уже с завтрашнего дня - 24 октября, чтобы обеспечить теплом все объекты социальной сферы. Об этом стало известно в ходе заседания энергетического штаба в понедельник.

Заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи проинформировал членов энергетического штаба о том, что глава области Алексей Савченко поставил задачу отработать подключения отопления во всех объектах социальной сферы.

«Сейчас в эксплуатации находятся 33 котельные, две будут введены в работу сегодня, однако, чтобы подключить другие объекты социальной сферы необходимо подать тепло населению города, учитывая, что тепловые источники отапливают как социальную сферу, так и жилой фонд», — отметил Валентин Гайдаржи.

Он подчеркнул, что облгосадминистрация понимает важность и необходимость подачи тепла в больницы, детские сады и школы в ближайшее время.

Именно поэтому, учитывая прогноз погоды на ближайшие дни, согласно которым прогнозируется снижение температуры до -2 ночью, исполнительному комитету Николаевского городского совета рекомендовано провести заседание по возможности подачи отопления жилищному фонду города уже с 24 октября, сообщают Николаевские Известия.

Он подчеркнул, что облгосадминистрация понимает важность и необходимость подачи тепла в больницы, детские сады и школы в ближайшее время.

Именно поэтому, учитывая прогноз погоды на ближайшие дни, согласно которым прогнозируется снижение температуры до -2 ночью, исполнительному комитету Николаевского городского совета рекомендовано провести заседание по возможности подачи отопления жилищному фонду города уже с 24 октября.

В свою очередь руководство ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подтвердило готовность подачи тепловой энергии всем абонентам.

В Николаевской ТЭЦ сообщили, что в результате заполнения системы теплоснабжения возникли прорывы тепловой сети на улице Московской, где ведутся восстановительные работы. На время ликвидации последствий аварии теплосеть на этой улице будет отключена, однако все остальные абоненты смогут получить тепло. Также представители ТЭЦ отметили, что, учитывая протяженность тепловых сетей и большое количество абонентов мгновенно запустить Николаевскую ТЭЦ невозможно, поэтому на это необходима, по крайней мере, неделя. Источник: izvestia.nikolaev.ua