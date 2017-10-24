18.10.17 08:083060
В Николаеве начался отопительный сезон
|24.10.17 12:03
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В Николаеве начался отопительный сезон. Такое решение приняли 24 октября на заседании николаевского исполкома.
В Николаеве начался отопительный сезон. Такое решение приняли 24 октября на заседании николаевского исполкома.
Как передает "СВІДОК.info", к теплу подключат объекты социальной сферы и жилой фонд всех форм собственности.
Начиная с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон, - отметил директор департамента ЖКХ Николаева Андрей Палько. Начнется запуск отопления по всему городу.
За один день запуск не произойдет, - сообщил он. Это связанно с некоторыми техническими вопросами: необходимо запустить системы котельных, провести циркуляцию воздуха.