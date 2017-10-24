В Николаеве начался отопительный сезон В Николаеве начался отопительный сезон. Такое решение приняли 24 октября на заседании николаевского исполкома. Как передает "СВІДОК.info", к теплу подключат объекты социальной сферы и жилой фонд всех форм собственности. Начиная с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон, - отметил директор департамента ЖКХ Николаева Андрей Палько. Начнется запуск отопления по всему городу. За один день запуск не произойдет, - сообщил он. Это связанно с некоторыми техническими вопросами: необходимо запустить системы котельных, провести циркуляцию воздуха. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама