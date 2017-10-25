Директор департамента ЖКХ Николаева обеспокоен отсутствием действующего кладбища

Проблема отсутствия действующего кладбища в Николаеве продолжает оставаться одной из наиболее насущных. Именно поэтому работы по строительству нового кладбища являются приоритетными для департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

-Нам негде будет скоро людей хоронить. Сейчас захоронения производятся только на Новоматвеевском кладбище. Остальные не принимают, кроме как на подхоронение. Нужно проблему решать в экстренном порядке, - сообщил Палько.

В ответ на это депутат Сергей Исаков отметил, что ему непонятна такая позиция — вопрос по кладбищу был решен депутатами еще давно, пишет Новости N.

-Решение принято, проект сделан, даже начальные работы были проведены по строительству кладбища между Херсонским и Баштанским шоссе, - напомнил Исаков.

Однако на это Палько заметил, что из-за того, что «люди против», окончательного решения не было.

Эпопея с городским кладбищем длится в Николаеве уже два года. Согласованный и оплаченный из городского бюджета проект строительства на Херсонском шоссе был отвергнут экс-мэром Сенкевичем. После этого погост пытались оборудовать в Калиновке, на Полигоне, в Широкой Балке — и везде безуспешно. Сейчас депутаты вернулись к уже готовому проекту размещения городского кладбища на Херсонском шоссе.