С 1 ноября за проверку счетчика воды нужно будет платить

С 1 ноября поверка водосчетчика будет оплачиваться отдельно, так как эта услуга была исключена из составляющей тарифа.

Об этом сообщил директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко, пишет Новости N.

-Эта услуга была в тарифе на холодную воду. Она стоит где-то 170 гривен. Учитывая закон о коммерческом учете, НКРЕ приняла решение об изъятии этой составляющей из тарифа, к сожалению, наверное, с 1 ноября эту услугу нужно будет оплачивать отдельно, - сообщил он.