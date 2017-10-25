18.10.17 08:083060
С 1 ноября за проверку счетчика воды нужно будет платить
|25.10.17 17:48
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С 1 ноября поверка водосчетчика будет оплачиваться отдельно, так как эта услуга была исключена из составляющей тарифа.
С 1 ноября поверка водосчетчика будет оплачиваться отдельно, так как эта услуга была исключена из составляющей тарифа.
Об этом сообщил директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко, пишет Новости N.
-Эта услуга была в тарифе на холодную воду. Она стоит где-то 170 гривен. Учитывая закон о коммерческом учете, НКРЕ приняла решение об изъятии этой составляющей из тарифа, к сожалению, наверное, с 1 ноября эту услугу нужно будет оплачивать отдельно, - сообщил он.