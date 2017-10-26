Для потребителей газа на Николевщине запустили новый сервис онлайн платежей

26.10.17 17:55Сколько просмотров этой статьи186Сколько комментариев этой статьи0

ООО "Николаевгаз Сбыт" запустило для своих клиентов работу еще одного онлайн-сервиса для оплаты за потребленный газ – EasyPay. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3034864

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, потребителям достаточно иметь платежную карту, содержащую логотип Visa или MasterCard, а также доступ к Интернету, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу газопоставляющей комании.

На сегодняшний день осуществить платеж за газ через EasyPay можно при помощи Личного кабинета, зарегистрировавшись на сайте компании-поставщика газа – mkgaszbut.104.ua.

Согласно сообщению, в ноябре новый сервис будет доступен и непосредственно с сайта EasyPay. На нем необходимо будет зайти в раздел "Оплата услуг" > "Коммунальные платежи" > "Газ" и выбрать "Николаевгаз Сбыт". Далее, следуя инструкциям, произвести оплату. Кроме того, оформив карточку этого сервиса, можно проводить платежи без дополнительных комиссий.

Как отмечают в компании, онлайн-сервисы для оплаты услуг за потребленный газ позволяют потребителям природного газа рассчитываться за эту услугу без очередей, в любое время по своему усмотрению и в удобном месте, где есть Интернет. Кроме EasyPay, клиенты "Николаевгаз Сбыта" уже могут заплатить за газ с помощью действующих сервисов IPay, "Портмоне" и "Приват 24".

"Оплата за газ онлайн позволяет потребителям экономить время, избегая очередей в банках и кассах. Мы видим, что использование электронных сервисов становится все более популярным среди наших клиентов, поэтому решили расширить для них диапазон таких возможностей", – отметила директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталия Левченко.

По данным компании, "Николаевгаз Сбыт" обслуживает более 347 тыс. бытовых потребителей газа Николаевской области. За время отопительного периода прошлого года сервисами онлайн-оплаты услуг по газоснабжению пользовались около 24,6 тыс. абонентов. В этом году количество желающих оплатить за газ онлайн возросло до 35,6 тысяч.

В компании напомнили, что кроме нескольких сервисов по оплате за газ, в Личном кабинете клиенты могут узнать информацию о количестве потребляемой ими энергии в кубометрах, киловаттах и гигакалориях, состоянии расчетов и сумме к оплате за газ, не дожидаясь счета на оплату, который ежемесячно доставляется на адрес.

"Николаевгаз Сбыт" – поставщик природного газа по регулируемому тарифу на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 354 млн. куб. м газа. Компания обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 347 тыс. домовладений Николаевской области, а также 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций, крупнейшие из которых: ООО "Нибулон", ООО "Юнитранс", ПАО "ЧСЗ". В год предприятие перечисляет в бюджеты разных уровней около 13,5 млн грн налогов.

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