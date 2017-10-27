Де в Миколаєві сьогодні відключать електропостачання

Сьогодні, 27 жовтня, у зв’язку з плановими ремонтними роботами на електромережі може буде знеструмлена частина Миколаєва.

Про це повідомили в прес-службі ПАТ «Миколаївобленерго».

За наявною інформацією, електрики не буде з 08.00 ранку до 17.00 вечора, повідомляє Миколаївська Правда.

Знеструмити заплановано наступні адреси: пров. 1 Братський, 2-20; пров. Б. Хмельницького, 1/1-2/12; вул. Братська, 1-14, гаражний кооператив човнова станція Рибак; вул. Лиманська, 2-2Г; ОКСВТ “Харчовик”; вул. Оранжерейна, 1-41; пров. Павлова, 1-20А; вул. Прибузька, 2-55/А, пров. 1 Прибузький, 1-40, вул. Прибузька, 20-69, пров. 1 Інгульський, 1-18; пров. 2 Інгульський, 1-7; пров. 3 Інгульський, 5; вул. Інгульська, 1/1-46; вул. Маяковського, 98-206; вул. Піщана, 101, вул. Артилерійська, 16, 17, 17Б; вул. Потьомкінська, 18.