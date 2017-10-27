В Николаеве массовые порывы труб после подачи тепла

27.10.17 17:59Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве зафиксированы порывы труб отопления после подачи тепла. Об этом сообщил депутат Николаевского горсовета Артем Грозов на своей странице в Facebook

«В связи с ситуацией на николаевской ТЕЦ 26.10.2017, около 16.00, при пуске теплоносителя была превышена норма допустимого давления. В результате чего начались массовые порывы труб отопления в домах. Для быстрого реагирования и устранения аварий ЖКП ММР «Південь» просит жильцов сообщать о фактах порыва в домах по телефону: 21-41-31 или в ЖЕК по месту жительства, - сообщил депутат.

Особенно актуальной эта проблема оказалась для жителей Корабельного района. Про жителей по проспекту Богоявленского-45, у которых в доме прорвали отопительные трубы, идет речь в сюжете ТНМ Телеканала "Николаев" размещенного в сети YouTube.

Был сильный шум по трубам, а потом пошел резкий треск. Такое ощущение было, что на улице кто-то по металлу бьет, - вспоминает житель квартиры № 71 Сергей Гончаров.

Затопило не только квартиры, но и подвал дома,- сообщают жители. Корреспонденты, спустившись в подвал, обнаружили его затопленным. Однако, как заверяет в сюжете слесарь-сантехник ЖКП №11, который обслуживает дом, официально этот дом никто к отоплению не подключил. Кто-то, по его словам открыл вентиль, пишет Свидок-инфо.

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