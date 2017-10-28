В Первомайске с 1 ноября будут действовать новые тарифы на водоснабжение

28.10.17 09:06Сколько просмотров этой статьи186Сколько комментариев этой статьи0

Решением исполнительного комитета Первомайского городского совета от 18.10.2017г. №578 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение Коммунальному предприятию «Первомайский городской водоканал»установлены тарифы, которые вводятся в действие с 01.11.2017г.:

на централизованное водоснабжение и водоотвод - для жителей частного сектора, бюджетных учреждений, организаций и других потребителей;

на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) - для жителей многоквартирных домов, бюджетных учреждений, организаций и других потребителей, расположенных в многоквартирных домах.

Расчет тарифов выполнена в соответствии с Порядком формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и на услуги по централизованному водоснабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем), утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 01.06.2011г. №869 (с изменениями), которая включает в себя два порядка формирования тарифов, а именно:

на централизованное водоснабжение и водоотвод,

на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).

Для жителей частного сектора, бюджетных учреждений, организаций и других потребителей размер тарифов составляет:

на централизованное водоснабжение - 14,84 грн./м3, на централизованное водоотведение - 13,23 грн./м3.

Для жителей многоквартирных домов, бюджетных учреждений, организаций и других потребителей, расположенных в многоквартирных домах, размер тарифов составляет:

на услуги по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 14,89 грн./м3,

на услуги по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 13,25 грн./м3.

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