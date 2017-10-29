В квартирах жителей Николаева скоро будет тепло

По состоянию на 28 октября к теплоснабжению подключены 98% жилых домов в области. Сейчас без отопления остаются 38 жилых домов в Николаеве – завершаются ремонтные работы на теплосетях.

Об этом стало известно вчера во время очередного заседания энергетического штаба под руководством заместителя председателя Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, передает пресс-служба облгосадминистрации.

–Продолжается массовый пуск тепла. Обращаем внимание граждан, что при необходимости подключения к теплоносителю или в случае возникновения определенных проблем – обращайтесь к ОСМД и ЖЭКам, в том числе и для решения проблем с воздухом в системах отопления. Сейчас в Николаеве служба 15-88 и ЖЭКи работают в круглосуточном режиме, – отметили в пресс-службе облгосадминистрации.