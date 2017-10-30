18.10.17 08:083060
Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|30.10.17 11:07
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В понедельник, 30 октября, в Николаеве несколько улиц останутся без воды.
В понедельник, 30 октября, в Николаеве несколько улиц останутся без воды.
Об этом сообщает КП "Николаевводоканал".
Отключение водоснабжения связано с аварийно-ремонтными работами и возможно по следующим адресам:
улица Строителей, 11; улица Нагорная, 87; пересечение улиц 1 Линия и 9 Продольная; улица Навринська, 3.
"Николаевводоканал" просит прощения за временные неудобства.