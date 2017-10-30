Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес В понедельник, 30 октября, в Николаеве несколько улиц останутся без воды. Об этом сообщает КП "Николаевводоканал". Отключение водоснабжения связано с аварийно-ремонтными работами и возможно по следующим адресам: улица Строителей, 11; улица Нагорная, 87; пересечение улиц 1 Линия и 9 Продольная; улица Навринська, 3. "Николаевводоканал" просит прощения за временные неудобства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама