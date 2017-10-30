В связи с передачей "Николаевоблтеплоэнерго" городу, абонентов призывают перезаключить договора

В связи с переходом предприятия ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" к городской общине, абонентов призывают перезаключить "Договор о предоставлении населению услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды".

Об этом сообщили на странице ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" в Facebook.

"Договор может составить владелец жилья или совершеннолетний житель, который зарегистрирован по данному адресу. При себе иметь паспорт и идентификационный код, справку формы №3 ЖЭКа (о составе семьи) и документы, подтверждающие наличие льгот. В зависимости от района проживания, обращаться по следующим адресам: для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов – проспект Центральный 141-Б, кабинет № 10 или № 12; для абонентов Корабельного района – в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района на улице Рыбная, 1-б, кабинет №8", - сказано в сообщении.