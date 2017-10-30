Почему более сотни домов на ЮТЗ остались без отопления

30.10.17 20:43Сколько просмотров этой статьи129Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 30 октября, состоялось заседание постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько сообщил, что процесс запуска отопления в Николаеве на финальной стадии, однако, как и предполагалось, подводит ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

«Был порыв на теплотрассе по улице 3-й Слободской, из-за чего отключили подачу тепла в данном микрорайоне. В настоящее время ремонтные работы завершены, с утра 30 октября проводится запитка системы отопления, после этого запустят центральный тепловой пункт», - сообщил Палько.

При этом он добавил, что у Николаевской ТЭЦ появился еще один проблемный участок: возникли неисправности теплосетей в районе ЮТЗ. Без отопления более ста объектов, в том числе 97 жилых домов, 5 детских садов, 2 школы.

«Рабочие перекрывают задвижки, чтобы не спускать воду из системы. Обещают ремонтные работы завершить сегодня ночью», - отметил Андрей Палько.

Выслушав данную информацию, депутат городского совета Сергей Карцев предложил, чтобы вице-мэр Мкртыч Мкртчян и профильная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства углубленно и профессионально изучили вопрос о целесообразности функционирования ТЭЦ и нашли возможные альтернативы.

«Если по «Николаевоблтеплоэнерго» вопросов нет, то по «Николаевская ТЭЦ» их предостаточно. Во время отчета я задал вопрос главному инженеру, знает ли он город. Он города Николаева не знает. И та новая команда, которая «зашла» на ТЭЦ, является одной из причин, почему произошел и так называемый «гидроудар», - сказал депутат горсовета Сергей Карцев.

ЧАО «Николаевская ТЭЦ» обслуживает около 40% от общего количества потребителей. Сергей Карцев полагает, что следует переходить, как минимум, к разработке программы по развитию системы локальных автономных котельных. По словам Андрея Палько, это реально, однако стоит больших денег и займет немало времени.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.

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