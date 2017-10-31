Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

31.10.17 20:38Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

Мінімальний розмір пенсії в Україні має дорівнювати 3200 гривень. На цьому наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева.

У Кабінеті міністрів прийняли рішення вивести на цей рівень, для початку, “мінімалку” з зарплати. Оскільки на 3200 гривень неможливо вивести водночас за всіма соцстандартами, пише Народна Правда з посиланням на businessua.com.

Якби Уряд встановив заробітну плату, розмір якої був би меншим, аніж 3200 гривень, то це б було визнання, що українці знаходяться за межею виживання, наголосив Рева, обурившись, що 47 тисяч керівників приватних підприємств в Україні декларували заробітну плату усього в 1450 гривень.

Окрім того, підкреслив Рева, Уряд спеціально відійшов від практики “зрівняловки”, тому й при запровадженні пенсійної реформи пенсіонери отримали різні доплати до основної пенсії.

Нагадаємо, частина громадян, які в жовтні не отримали доплати до пенсійних виплат, в листопаді мають їх отримати, оскільки внаслідок пенсійної реформи грошові виплати збільшилися для 10,24 мільйонів пенсіонерів, тобто практично для 90% людей, які знаходяться на заслуженому відпочинку.

Наразі ж, згідно з даними Кабінету міністрів, розмір пенсій після осучаснення збільшився, в середньому, на 559 грн, тобто середня пенсія з 1886 гривень зросла до 2446, а мінімальна – до 1452 грн.

Похожие новости

28.10.17 13:22Пункты пропуска на Донбассе переходят на зимний график работы

10.10.17 20:16На пенсии в октябре нужны дополнительные миллиарды

10.07.17 19:02СНБО отложил законопроект по Донбассу

27.05.17 13:14В Николаеве присягу верности украинскому народу приняли 158 курсантов Учебного центра ВМС

25.05.17 19:47Пенсионный стаж будет состоять из двух частей - Рева

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005820

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама