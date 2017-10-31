Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

Мінімальний розмір пенсії в Україні має дорівнювати 3200 гривень. На цьому наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева.

У Кабінеті міністрів прийняли рішення вивести на цей рівень, для початку, “мінімалку” з зарплати. Оскільки на 3200 гривень неможливо вивести водночас за всіма соцстандартами, пише Народна Правда з посиланням на businessua.com.

Якби Уряд встановив заробітну плату, розмір якої був би меншим, аніж 3200 гривень, то це б було визнання, що українці знаходяться за межею виживання, наголосив Рева, обурившись, що 47 тисяч керівників приватних підприємств в Україні декларували заробітну плату усього в 1450 гривень.

Окрім того, підкреслив Рева, Уряд спеціально відійшов від практики “зрівняловки”, тому й при запровадженні пенсійної реформи пенсіонери отримали різні доплати до основної пенсії.

Нагадаємо, частина громадян, які в жовтні не отримали доплати до пенсійних виплат, в листопаді мають їх отримати, оскільки внаслідок пенсійної реформи грошові виплати збільшилися для 10,24 мільйонів пенсіонерів, тобто практично для 90% людей, які знаходяться на заслуженому відпочинку.

Наразі ж, згідно з даними Кабінету міністрів, розмір пенсій після осучаснення збільшився, в середньому, на 559 грн, тобто середня пенсія з 1886 гривень зросла до 2446, а мінімальна – до 1452 грн.