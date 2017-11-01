В Николаевской области задолженность за коммуналку снизилась

В сентябре украинцы заплатили за жилкомуслуги 3,8 млрд гривен.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2017 года снизилась на 0,8% по сравнению с августом и составила 23,5 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как стало известно, суммарно в сентябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 3,8 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 106,9% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в сентябре зафиксирован в Харьковской (159,8% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Запорожской (126,5%) и Николаевской (124,3%) областях. А самый низкий – в Сумской (72,5%), Ивано-Франковской (75,8%) и Тернопольской (78%) областях.