Стало известно, когда украинцам выплатят монетизированные субсидии

01.11.17 11:25Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Средства положены тем, кто сумел сэкономить в рамках социальных норм потребления

Кабинет министров Украины намерен выплатить монетизированные субсидии в течение первой половины ноября. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По данным министра, монетизация касается более полутора миллионов украинских семей.

"С завтрашнего дня (2 ноября – Ред.) начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, у которых была экономия. До 15 ноября все 1,7 млн семей получат эти средства", – написал Розенко на своей странице в Twitter.

Напомним, Министерство финансов ранее разработало проект новых правил монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Минфин предлагает начислять субсидии не по социальным нормам, а по фактическому объему потребленных услуг. Как считают в ведомстве, новая процедура может начать работу уже с 1 января 2018 года.

"Необходимость перехода от устаревшей и неэффективной модели предоставления субсидий к их монетизации и адресности – уже давно перезрела. И вот, наконец, нам удалось разработать действенную модель монетизации, которая будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет легкой в реализации и администрировании", – отмечал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

В будущем также, как сообщали в Министерстве социальной политики, планируется сократить социальные нормативы потребления, которые покрывает субсидия, а также жестче наказывать за обман в декларации.

Похожие новости

20.10.17 10:58Где в Николаеве не будет воды: найди свой адрес

15.10.17 16:41Правила оформления субсидии при наличии задолженности по оплате ЖКУ осенью 2017 года

30.09.17 16:24Будьте готовы: украинцев предупредили об особенностях отопительного сезона

20.07.17 18:44Попросивших субсидии украинцев стало вдвое больше

29.03.17 12:24Полную монетизацию льгот в Украине проведут в 2018 году, - Рева

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.11.2017

Закругление верхнее-левое

14:16В Запорожье маршрутку прошило отбойником

13:35В Николаевской мэрии намерены перейти на электронные документы

13:00Что приготовил последний месяц осени?

12:43Умер ректор НУК имени адмирала Макарова Сергей Рыжков

12:25Украина присоединилась к новому Шелковому пути

12:07Для сына Авакова просят пять миллионов залога

11:40Что празднуют в мире 1 ноября?

11:25Стало известно, когда украинцам выплатят монетизированные субсидии

11:16Николаевцы, очень нужна ваша помощь !

09:37В Николаевской области задолженность за коммуналку снизилась

08:50Курс валют на 1 ноября

08:00Шкиряк: Митинг под Радой обошелся в 43 млн

07:20Мэр Нью-Йорка назвал наезд грузовика терактом

07:00В Нью-Йорке грузовик въехал в толпу, есть жертвы

06:45Сидячий образ жизни грозит неизлечимой болезнью

 31.10

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 17:323070

В трех крупнейших вузах Украины проводятся масштабные обыски

18.10.17 17:472960

У николаевцев три «золота» на чемпионате Украины по тхеквондо в Харькове

18.10.17 17:572960

Комиссия по ЖКХ Николаевского горсовета «зарубила» проект Сенкевича по реформированию КП «Парки»

18.10.17 18:152920

Минобразования изменило правила приема в вузы

Самые читаемые

19.10.17 19:1710470

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046740

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

24.10.17 16:595610

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:104590

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама