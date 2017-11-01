Стало известно, когда украинцам выплатят монетизированные субсидии

Средства положены тем, кто сумел сэкономить в рамках социальных норм потребления

Кабинет министров Украины намерен выплатить монетизированные субсидии в течение первой половины ноября. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По данным министра, монетизация касается более полутора миллионов украинских семей.

"С завтрашнего дня (2 ноября – Ред.) начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, у которых была экономия. До 15 ноября все 1,7 млн семей получат эти средства", – написал Розенко на своей странице в Twitter.

Напомним, Министерство финансов ранее разработало проект новых правил монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Минфин предлагает начислять субсидии не по социальным нормам, а по фактическому объему потребленных услуг. Как считают в ведомстве, новая процедура может начать работу уже с 1 января 2018 года.

"Необходимость перехода от устаревшей и неэффективной модели предоставления субсидий к их монетизации и адресности – уже давно перезрела. И вот, наконец, нам удалось разработать действенную модель монетизации, которая будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет легкой в реализации и администрировании", – отмечал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

В будущем также, как сообщали в Министерстве социальной политики, планируется сократить социальные нормативы потребления, которые покрывает субсидия, а также жестче наказывать за обман в декларации.