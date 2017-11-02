В Николаеве для 39 домов уменьшили подомовые тарифы

02.11.17 18:51Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня ,2 ноября, исполком горсовета утвердил внесенные изменения в решение исполкома городского совета от 13.02.2017 №138 «Об установлении общедомовых тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в г. Николаеве».

Об этом сообщает интернет-издания «Мой город».

Как отметила начальник отдела цен Елена Боличевская, изменения тарифов касаются 69 домов. В частности, для 39 домов подомовой тариф будет уменьшен.

«По 39 идет уменьшение установленных тарифов. Максимальное уменьшение – 1,44 грн, максимальное увеличение – 50 копеек. Тарифы экономически обоснованы. Изменения связаны с внесением технических исправлений в электронных паспортах домов, с поступлением претензий граждан», — рассказала она.

В частности, уменьшили подомовой тариф по следующим адресам: ул. Крылова, 38 и 40, ул. Озерная, 13, ул. 8 марта ,2, ул. Рабочая, 1, ул. Рюмина, 15, ул. Шоссейная, 2 и 27,ул. Гражданская, 42 и 44, ул. Дунаева, 39, ул. Корабелов, 12, ул. Кузнецкая, 50 и 58 и др.

Похожие новости

29.05.17 14:57В Николаеве исполком установил новые тарифы на содержание ряда многоэтажек

13.03.17 18:43В Николаеве состоялось открытие студенческих стажировок в городском совете 2017

09.03.17 14:26“Мы готовы взять на баланс города николаевские мосты, если проезд по ним будет платным”, - Александр Сенкевич

10.02.17 13:08Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

09.02.17 13:35В Николаеве депутаты горсовета отменили повышение подомовых тарифов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.11.2017

Закругление верхнее-левое

20:21В Украине упало потребление водки – Укрспирт

19:53Завтра в Николаеве простятся с ректором НУК имени адмирала Макарова

19:33Фестиваль «Солнце» в Николаеве

19:14Полиция усилит охрану Рады

18:58Вспышка гепатита в Ровно: в больнице 18 человек

18:51В Николаеве для 39 домов уменьшили подомовые тарифы

09:40"Чтоб я так жил": в Николаеве депутат за месяц заработал 4 млн грн

09:14«90 перлин на оксамиті рампи» : Николаевский муздрам отметил юбилей

08:57Сутки в АТО: погиб один боец, двое ранены

08:34В Индии скончались редчайшие сиамские близнецы

08:13"Я не смог среагировать, это произошло мгновенно": водитель Volkswagen впервые рассказал о ДТП с Зайцевой

08:00Курс валют на 2 ноября

 01.11

22:49В Николаеве в одном из универов остановлен учебный процесс

22:36В Одессе умер известный кинорежиссер

22:29В Николаеве маршрутка сбила насмерть пешехода

22:22Суд отпустил Авакова под личное обязательство

17:50Журнал Rolling Stone назвал самые сексуальные клипы всех времен

14:16В Запорожье маршрутку прошило отбойником

13:35В Николаевской мэрии намерены перейти на электронные документы

13:00Что приготовил последний месяц осени?

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.10.17 08:472670

США передадут Украине 40 Хаммеров

20.10.17 08:512570

Сутки в АТО: 15 обстрелов, потерь нет

20.10.17 08:593050

20 октября - День повара

20.10.17 09:072450

На Николаевщине прошло спортивное мероприятие

Самые читаемые

24.10.17 16:595840

НБУ ввел в обращение новую монету

29.10.17 21:105140

Умер николаевский хирург Анатолий Головин

22.10.17 15:583820

Майдановцы встретились на месте, где в течение трёх месяцев жил Майдан в Николаеве

21.10.17 15:583760

В Харькове простились с жертвами аварии: задержались бы на две секунды – были бы живы

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама