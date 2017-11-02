В Николаеве для 39 домов уменьшили подомовые тарифы

Сегодня ,2 ноября, исполком горсовета утвердил внесенные изменения в решение исполкома городского совета от 13.02.2017 №138 «Об установлении общедомовых тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в г. Николаеве».

Об этом сообщает интернет-издания «Мой город».

Как отметила начальник отдела цен Елена Боличевская, изменения тарифов касаются 69 домов. В частности, для 39 домов подомовой тариф будет уменьшен.

«По 39 идет уменьшение установленных тарифов. Максимальное уменьшение – 1,44 грн, максимальное увеличение – 50 копеек. Тарифы экономически обоснованы. Изменения связаны с внесением технических исправлений в электронных паспортах домов, с поступлением претензий граждан», — рассказала она.

В частности, уменьшили подомовой тариф по следующим адресам: ул. Крылова, 38 и 40, ул. Озерная, 13, ул. 8 марта ,2, ул. Рабочая, 1, ул. Рюмина, 15, ул. Шоссейная, 2 и 27,ул. Гражданская, 42 и 44, ул. Дунаева, 39, ул. Корабелов, 12, ул. Кузнецкая, 50 и 58 и др.